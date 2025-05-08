Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги конференцій, який пройде 8 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках одного з двох півфіналів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбудеться протистояння між лондонським Челсі та шведським Юргорденом.

ЧЕЛСІ — ЮРГОРДЕН

Четвер, 8 травня, 22:00. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Жуан Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Враховуючи разючі коефіцієнти на вихід у фінал, навіть до старту турніру, можна з упевненістю сказати, що Челсі вистоїть вдома і не вилетить у цьому півфінальному протистоянні.

Голи Джейдона Санчо і Ноні Мадуеке дозволили "синім" створити впевнену перевагу до перерви, перш ніж Ніколас Джексон, що вийшов на заміну, оформив дубль. Гол Ісака Алемаєху навряд чи зможе переламати хід дуелі, але явно був втіхою для шведів, які поступилися 1:4.

Вболівальники Челсі відчувають дежавю, оскільки минулого місяця вони також впевнено виграли в гостях у чвертьфіналі проти Легії, після чого вперше у турнірі програли на своєму полі.

У півфіналі впевненість у своїх силах також буде високою, оскільки Челсі підходить до матчу-відповіді, маючи за плечима чотири перемоги поспіль, включаючи перемогу над чемпіонським Ліверпулем (3:1) в АПЛ, завдяки чому "сині" продовжують боротьбу за місця в Лізі чемпіонів.

Команда Енцо Марески вирушить на виїзд до Ньюкасла, тому основна увага буде приділена саме цьому матчу, тому можна очікувати істотної зміни складу, де зможуть проявити себе молоді гравці, або ті, хто не у формі або мало грав.

Те, як пройшов перший матч, дозволяє припустити, що все піде за планом, а також той факт, що Челсі виграв останні три домашні матчі проти шведських команд, не пропустивши жодного голу.

Зіткнувшись із тим самим завданням, з яким Легія зіткнулася на шляху до Стемфорд Брідж, Юргорден сподіватиметься, що зможе продемонструвати такий же гідний виступ і, можливо, навіть порадувати своїх фанатів гарним результатом наостанок.

Однак підопічні Яні Хонкаваари будуть зосереджені виключно на тому, щоб покращити невдалий початок сезону у чемпіонаті Швеції, на який частково вплинула їхня участь у єврокубках.

Жодна шведська команда раніше не вигравала 11 матчів у сезоні єврокубків, і Юргорден може досягти цієї позначки, якщо досягне успіху в Англії, але Хонкаваара, швидше за все, зосередиться на тому, щоб покращити становище клубу в рідній першості.

Нічия з АІКом (1:1) минулої неділі означає, що Юргорден не виграв жодного з трьох матчів чемпіонату після єврокубків з початку сезону в березні, а загалом за підсумками старту у них всього вісім очок із можливих 18. Катастрофа, але попереду є всі можливості надолужити втрачене. Водночас фінансове становище клубу явно покращає за рахунок виступів у Європі.

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ

Енцо Мареска, головний тренер Челсі: "Протягом 60–70 хвилин у першому матчі гра була гарною, а потім в останні 20 хвилин ми трохи зменшили оберти, можливо, тому, що ми вели у три чи чотири м'ячі. Ми не можемо так робити. Ми не можемо розслаблятися. Інакше все буде складно. Ми проробили хорошу роботу, але тепер нам потрібно закінчити її вдома".

Яні Хонкаваара, головний тренер Юргордена: "Перший матч був важким і я думаю, ми виступили досить добре. Я цілком задоволений грою і пишаюся своїми гравцями. У нас був гарний момент на початку другого тайму, але потім Челсі одразу показав свою майстерність".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Бадьяшиль, Адарабіойо, Гюсто — Джеймс, Дьюзбері-Голл; Рак-Сакай, Палмер, Санчо — Джордж.

Юргорден: Рінне — Тенхо, Уне, Даніельсон, Косуті — Фіннделл, Стенссон, Гулліксен — Хаарала, Нгуен — Пріске.

Не зіграють: Фофана, Келліман, Ансельміно, Гую, Мудрик, Нкунку, Лавія — Нільссон, Манойлович, Саво, Силтанен, Екдаль, Ослунд, Фалленіус, Жугель, Шюллер, Юганссон.

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