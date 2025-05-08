Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють італійська Фіорентина та севільський Бетіс.

Італійська Фіорентина та севільський Бетіс зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА на стадіоні Артеміо Франкі на тлі перемоги "зелено-білих" у першій грі (2:1).

Раффаеле Палладіно, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Додо та Адлі до центральної ланки, тоді як Кін очолить атаку.

Мануель Пеллегріні, у свою чергу, залучив до стартового складу Сабалі та Родрігеса на фланги оборони, а Ло Чельсо гратиме в центрі поля.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Адлі, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон — Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Бельтран, Дзаніоло, Морено, Кольпані, Річардсон, Капріні, Парізі, Фолоруншо.



Бетіс: Вієйтес — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес — Кардосо, Іско, Ло Чельсо — Антоні, Бакамбу, Форнальс.

Запасні: Адріан, Х. Гарсія, Бельєрін, Еззалзулі, Перро, Альтіміра, Руїбаль, Менді, Х. Родрігес, П. Гарсія.



Гра Фіорентина — Бетіс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.