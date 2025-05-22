Ліга конференцій

Бетіс жадає перемоги.

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні висловився про майбутній фінал Ліги конференцій з лондонським Челсі. Цитує чилійського фахівця Marca.

"Я не знаю, кого можна вважати фаворитом у нашому фіналі. Без сумніву, бюджет Челсі відрізняється від нашого, у них інші інвестиції, але це повинно відображатися на полі, що зовсім інша справа.

Ми не відчуваємо, що Челсі є фаворитом. Ми будемо шукати свою гру з першої хвилини. Можливо, багато тренерів знижують тиск таким чином, але ми повинні вийти перемагати з першої хвилини матчу.