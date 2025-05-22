Бетіс жадає перемоги.
Мануель Пеллегріні, getty images
22 травня 2025, 09:48
Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні висловився про майбутній фінал Ліги конференцій з лондонським Челсі. Цитує чилійського фахівця Marca.
"Я не знаю, кого можна вважати фаворитом у нашому фіналі. Без сумніву, бюджет Челсі відрізняється від нашого, у них інші інвестиції, але це повинно відображатися на полі, що зовсім інша справа.
Ми не відчуваємо, що Челсі є фаворитом. Ми будемо шукати свою гру з першої хвилини. Можливо, багато тренерів знижують тиск таким чином, але ми повинні вийти перемагати з першої хвилини матчу.
Фінальний матч Ліги конференцій? Він найважливіший, тому що останній в сезоні. Це наше сьогодення — спочатку Валенсія, а потім фінал Ліги конференцій.
Нам вже пощастило виграти з Бетісом у Кубку Іспанії, що стало шоком для міста. Без сумніву, очікування людей дуже високі, і це накладає на нас велику відповідальність за перемогу. Але у своїй роботі потрібно надавати значення наступному матчу", — заявив Пеллегріні.
Фінальний матч між Челсі та Бетісом відбудеться 28 травня, о 22:00 за київським часом.