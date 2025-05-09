Ліга конференцій

"Зелено-білі" створюють історію.

В рамках півфіналу Ліги конференцій іспанський Бетіс за підсумками двоматчевого протистояння пройшов італійську Фіорентину (2:1, 2:2).

Ця перемога дозволила "зелено-білим" вперше в історії клубу вийти до фіналу єврокубкового турніру, де на них чекає лондонський Челсі.

Зазначимо, що до поточного сезону найкращим результатом Бетіса в єврокубках був чвертьфінал Кубка володарів кубків у сезонах 1977/78 та 1997/98. Цікаво, що в останньому чвертьфіналі Кубка кубків "бетікос" вибив саме Челсі (1:2, 1:3).

Раніше Мануель Пеллегріні висловився після виходу Бетіса у фінал ЛК.