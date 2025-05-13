Ліга Європи

Затверджено суддівські бригади на фінали Ліги Європи та Ліги конференцій.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на фінали Ліги Європи та Ліги конференцій.

Фінальний матч Ліги Європи між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.

Допомагатимуть йому Роберт Кемптер та Крістіан Дітц, а за систему ВАР відповідатиме Бастіан Данкерт.

Фінал Ліги конференцій між Бетісом та Челсі обслуговуватиме боснійська бригада арбітрів, де головним призначено Ірфана Пельто.

Його помічниками будуть Сенад Ібришимбігович та Давор Бельйо. За систему ВАР відповідальний француз Жером Брісар.

До цього Цваєр обслуговував фінал Ліги націй у 2023 році між Хорватією та Іспанією, а для Пельто це буде перша фінальна дуель під егідою УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи пройде 21 травня, а Ліги конференцій – 28 травня. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.

Раніше УЄФА оголосила суддівську бригаду для фіналу Ліги чемпіонів, у якому зіграють Інтер та ПСЖ.