Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та лондонський Челсі.

Севільський Бетіс та лондонський Челсі зіграють у фіналі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві на стадіоні Міський.

Мануель Пеллегріні, після нічиєї проти Валенсії (1:1), залучив до стартового складу Сабалі на правому фланзі оборони, тоді як Кардосо повернеться до центру поля, а Бакамбу та Ез гратимуть у атаці.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (1:0), використав із перших хвилин Йоргенсена в рамці воріт, тоді як Гюсто, Чалоба та Бадьяшиль гратимуть у захисті, а Нету та Джексон повернуться до атаки.

Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес — Форнальс, Іско, Кардосо — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі.

Запасні: Вієйтес, Гонсалес, Перро, Альтіміра, Ло Чельсо, Руїбаль, Менді, Х. Родрігес, Ортіс, П. Гарсія.



Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.