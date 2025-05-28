Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та лондонський Челсі.
Ніколас Джексон, Getty Images
28 травня 2025, 21:02
Севільський Бетіс та лондонський Челсі зіграють у фіналі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві на стадіоні Міський.
Мануель Пеллегріні, після нічиєї проти Валенсії (1:1), залучив до стартового складу Сабалі на правому фланзі оборони, тоді як Кардосо повернеться до центру поля, а Бакамбу та Ез гратимуть у атаці.
Енцо Мареска, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (1:0), використав із перших хвилин Йоргенсена в рамці воріт, тоді як Гюсто, Чалоба та Бадьяшиль гратимуть у захисті, а Нету та Джексон повернуться до атаки.
Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес — Форнальс, Іско, Кардосо — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі.
Запасні: Вієйтес, Гонсалес, Перро, Альтіміра, Ло Чельсо, Руїбаль, Менді, Х. Родрігес, Ортіс, П. Гарсія.
Запасні: Санчес, Бергстрем, Адарабіойо, Колвілл, Нкунку, Санчо, Дьюзбері-Голл, Джеймс, Джордж, Ачімпонг, Гую, Амугу.
Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.
Гра Бетіс — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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