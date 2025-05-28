Football.ua представляє прев'ю фінального матчу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 28 травня та розпочнеться о 22:00.
У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.
СЕРЕДА, 28 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІОН ВРОЦЛАВ, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Для Бетіса сьогоднішній фінал – це справжній момент істини. Уперше в історії клуб з Севільї зіграє у фіналі єврокубка. Під керівництвом досвідченого Мануеля Пеллегріні команда пройшла непростий шлях, завершивши його драматичною нічиєю з Фіорентиною у півфіналі (2:2), де геройство Антоні на останніх хвилинах стало вирішальним на шляху до Врацлава. Відроджені Іско та Антоні у цілому стали символами оновленого Бетіса, який демонструє атакувальний, але водночас збалансований футбол, тому не просто так севільський клуб отримав свій шанс на історичний трофей.
Хоча "зелено-білі" фінішували шостими в Ла Лізі, завершення сезону виявилося дещо змазаним – жодної перемоги в останніх чотирьох матчах. Утім, головний акцент севільців на заключний етап кампанії був зрозумілим, а Пеллегріні вже подарував уболівальникам місце в Лізі Європи, тоді як можлива перемога у Вроцлаві стане вершиною його трирічної роботи на чолі команди. І не слід забувати: з 2001 року іспанські клуби виграли 23 з 24 фіналів єврокубків проти неіспанських команд — виняткова традиція, яку Бетіс сподівається сьогодні продовжити.
Для Челсі це буде аж 13-й єврокубковий фінал в історії (8 тріумфів із 12 попередніх) і шанс оформити справді історичне досягнення — стати першим клубом, який вигравав усі п'ять головних турнірів під егідою УЄФА, включно з Лігою чемпіонів, Лігою Європи, Суперкубком УЄФА та Кубком володарів кубків, що вже припинив своє існування. У результаті нестабільного поточного сезону команда Енцо Марески все ж фінішувала четвертою в АПЛ в останньому турі, гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. Але навіть без турнірної необхідності у фіналі, мотивації "синім" точно не бракує — це шанс для них завершити перехідний сезон трофеєм та залишити слід в історії.
Шлях лондонців до фіналу ЛК був дуже впевненим та фактично позбавленим серйозних проблем: Челсі легко розібрався з Юргорденом у півфіналі, а лідери атаки – Коул Палмер, Ніколас Джексон і Джейдон Санчо – додали команді атакувальної гостроти. Історія також дає нам трохи інтриги напередодні сьогоднішнього фіналу: востаннє клуби зустрічались у груповому етапі Ліги чемпіонів-2005/06 — тоді кожен переміг удома. Цього разу ставки значно вищі, і Мареска спробує вперше обіграти одного зі своїх вчителів Пеллегріні.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Маресски. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1,86, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату за підсумками двох таймів представлена коефіцієнтом 3,60. Тріумф "синіх" у турнірі в цілому з урахуванням можливих овертаймів та серії пенальті представлений коефіцієнтом 1,42, тоді як севільців — 2,94.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Мануель Пеллегріні, головний тренер Бетіса: "Звичайно, я задоволений виходом у фінал. Але ще більше мене тішить радість наших уболівальників. Ми відчували відповідальність перед ними й хотіли дати їм привід для гордості. Ми дуже щасливі грати у фіналі, і ще більше – грати з Челсі. Я вже давно написав Маресці повідомлення: дуже радий за нього".
Енцо Мареска, головний тренер Челсі: "Я познайомився зі своєю дружиною в Севільї — вона звідти родом. Там народився мій перший син. Я грав за Севілью, але зараз моя ціль — виграти цей фінал. Ми можемо увійти в історію як перший клуб, який здобув усі головні єврокубки. Це наш шанс закласти менталітет переможців, а далі — йти тільки за титулами".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
РЕАЛ БЕТІС : Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Рікардо Родрігес; Кардосо, Форнальс — Антоні, Іско, Еззалзулі — Бакамбу
ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Джеймс, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Дьюсбері-Голл — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон
Не зіграють: Бельєрін, Льоренте, Рока — В. Фофана, Д. Фофана, Келліман
Під питанням: Авіла, Ло Чельсо, Вієйтес, Сабалі — Нкунку, Гую
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прогноз 1:2