У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.

СЕРЕДА, 28 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІОН ВРОЦЛАВ, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для Бетіса сьогоднішній фінал – це справжній момент істини. Уперше в історії клуб з Севільї зіграє у фіналі єврокубка. Під керівництвом досвідченого Мануеля Пеллегріні команда пройшла непростий шлях, завершивши його драматичною нічиєю з Фіорентиною у півфіналі (2:2), де геройство Антоні на останніх хвилинах стало вирішальним на шляху до Врацлава. Відроджені Іско та Антоні у цілому стали символами оновленого Бетіса, який демонструє атакувальний, але водночас збалансований футбол, тому не просто так севільський клуб отримав свій шанс на історичний трофей.

Хоча "зелено-білі" фінішували шостими в Ла Лізі, завершення сезону виявилося дещо змазаним – жодної перемоги в останніх чотирьох матчах. Утім, головний акцент севільців на заключний етап кампанії був зрозумілим, а Пеллегріні вже подарував уболівальникам місце в Лізі Європи, тоді як можлива перемога у Вроцлаві стане вершиною його трирічної роботи на чолі команди. І не слід забувати: з 2001 року іспанські клуби виграли 23 з 24 фіналів єврокубків проти неіспанських команд — виняткова традиція, яку Бетіс сподівається сьогодні продовжити.

Для Челсі це буде аж 13-й єврокубковий фінал в історії (8 тріумфів із 12 попередніх) і шанс оформити справді історичне досягнення — стати першим клубом, який вигравав усі п'ять головних турнірів під егідою УЄФА, включно з Лігою чемпіонів, Лігою Європи, Суперкубком УЄФА та Кубком володарів кубків, що вже припинив своє існування. У результаті нестабільного поточного сезону команда Енцо Марески все ж фінішувала четвертою в АПЛ в останньому турі, гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. Але навіть без турнірної необхідності у фіналі, мотивації "синім" точно не бракує — це шанс для них завершити перехідний сезон трофеєм та залишити слід в історії.

Шлях лондонців до фіналу ЛК був дуже впевненим та фактично позбавленим серйозних проблем: Челсі легко розібрався з Юргорденом у півфіналі, а лідери атаки – Коул Палмер, Ніколас Джексон і Джейдон Санчо – додали команді атакувальної гостроти. Історія також дає нам трохи інтриги напередодні сьогоднішнього фіналу: востаннє клуби зустрічались у груповому етапі Ліги чемпіонів-2005/06 — тоді кожен переміг удома. Цього разу ставки значно вищі, і Мареска спробує вперше обіграти одного зі своїх вчителів Пеллегріні.