Ліга конференцій

Лондонський клуб виходить на вирішальний матч Ліги конференцій без гравців у віці 27 або більше років.

Челсі вже оголосив свій стартовий склад на фінал плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25.

Найстаршим гравцем в основній 11-ці лондонського клубу є 26-річний Марк Кукурелья. За даними OptaJoe, "сині" стали другим в історії учасником єврокубкового вирішального матчу, місця в старті якого не знайшлося для виконавців у віці 27 або більше років.

Першою ще в сезоні-1978/79 стала Црвена Звезда. Клубу з Белграда подібне вдалося в обох поєдинках із Боруссією Менхенгладбах у фіналі Кубка УЄФА (поразка 1:2 за сумою двох протистоянь).

Слідкуйте за матчем Реал Бетіс — Челсі в нашій текстовій онлайн-трансляції.