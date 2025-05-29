Ліга конференцій

Півзахисник Бетіса прокоментував поразку у фіналі Ліги конференцій.

Севільський Бетіс напередодні зазнав поразки у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві проти лондонського Челсі.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри півзахисник "зелено-білих" Іско прокоментував виступ власної команди.

"Ця поразка дуже болюча. Занадто великий рахунок після того, що ми бачили в першому таймі, але футбол у цьому плані безжальний, і, незважаючи на хороший перший тайм, де у суперників майже не було моментів, у другому таймі вони взяли гору над нами.

Нам боляче, тому що ми були близько до успіху. Але ми не знали, як скористатись перевагою на табло, що карало нас майже весь сезон, і тим паче в європейському фіналі це карає дуже сильно.

Незважаючи на те, про що ми говорили в роздягальні, ми трохи підсіли в другому таймі. Із моєї точки зору, ми грали занадто глибоко в обороні. Зрештою, напроти нас була команда з великою кількістю якісних, сильних гравців та з великими резервами. Вони переломили ситуацію.

Дякуємо вболівальникам. Нам дуже шкода, що ми не змогли дати їм цей титул, але ми будемо продовжувати намагатись це зробити в подальшому. Те, що дають нам ці вболівальники, — неймовірно на всіх рівнях. Це як паливо для нас, щоб продовжувати намагатись у наступному році. Ми в боргу перед ними. Я впевнений, що ми віддамо його їм у майбутньому", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що севільський Бетіс також фінішував у чемпіонаті на шостій сходинці, а отже гратиме в Лізі Європи.