Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 28 травня 2025 року.

Челсі розібрався з Реал Бетіс у фіналі плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25, що проходив на Стадіоні Вроцлав у Польщі.

Номінальні господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Абде Еззалзулі. У другому таймі гості відповіли результативними ударами Енцо Фернандеса, Ніколаса Джексона, Джейдона Санчо й Мойзеса Кайседо, який і встановив на табло підсумковий рахунок.

Ця звитяга дозволила "синім" стати першими, кому вдалося виграти всі п'ять головних турнірів УЄФА.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Челсі у фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Бетіс — Челсі 1:4

Голи: Еззалзулі, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1



Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес (Перро, 46) — Форнальс (Альтіміра, 85), Іско, Кардосо (Ло Чельсо, 85) — Антоні, Бакамбу (Руїбаль, 72), Еззалзулі (Х. Родрігес, 54).



Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвілл, 61), Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Санчо, 61), К. Палмер (Гую, 88), Мадуеке — Джексон (Дьюзбері-Голл, 80).



Попередження: Антоні, Перро — Бадьяшиль, Палмер, Санчо