Ліга конференцій

Асистент головного тренера житомирського Полісся ексклюзивно для Football.ua прокоментував результати жеребкування Ліги конференцій.

За підсумком жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій житомирське Полісся дізналося свого потенційного суперника. Він визначиться у першому раунді, в протистоянні боснійського клубу Борац та представника Андорри Санта-Коломи.

Football.ua зв’язався із асистентом головного тренера Полісся Сергієм Кравченком та попросив прокоментувати жереб для житомирян.

— Сергію, які враження від результатів жеребкування? Потенційні суперники, Борац та Санта-Колома для українського вболівальника виглядають трохи екзотичними, чи не так?

— Ви знаєте, зараз усі навчилися грати у футбол. У парі Бораца та Санта-Коломи вбачаю фаворитом саме боснійський клуб. Попри те, що про нього, можливо, відомо не так багато, варто звернути увагу на те, що ця команда минулого сезону дісталася до ⅛ фіналу Ліги конференцій, де лише в овертаймі програла віденському Рапіду. Збирати інформацію по обох суперниках потихеньку почнемо вже сьогодні. А більш детально готуватися до матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій будемо вже тоді, коли остаточно визначиться наш суперник на цій стадії.

— Коли я побачив коло ваших можливих суперників вранці (Аустрія, Маккабі Хайфа, Арарат, Академія Пушкаша та Борац/Санта-Колома), то подумав, що саме Аустрія виглядає найнеприємнішим варіантом. А які думки були у вас?

— Погоджуюсь, теж подумав, що менше за все хотілося б Аустрію. Ясна річ, зараз міжсезоння і не зовсім коректно було б оцінювати стан усіх команд, але промайнула думка, що якраз з Аустрією не хотілося зіштовхнутися. Але знаєте як: подумав і відпустив цю ситуацію, бо сьогодні у команди було два тренування. Нам потрібно плідно попрацювати у міжсезоння, тому зараз усі думки зосереджені на нашій роботі.