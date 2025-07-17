У першому матчі фіни поступилися з рахунком 0:4.
ФК ГІК
17 липня 2025, 22:34
Фінський ГІК у матчі-відповіді першого раунду Ліги конференцій у неймовірному стилі обіграв фарерський Руновік з рахунком 5:0 після домашньої поразки — 0:4.
Для представника Фарерських островів драма почалася на 15 хвилині, коли Фабіан Несс отримав червону картку, а через три хвилини Лукас Лінгман відкрив рахунок у матчі.
На початку другого тайму Александер Рінг подвоїв перевагу фінів, а на 79 хвилині Сантері Хостікка забив третій м'яч у ворота суперника. Рятівний гол, який перевів гру до овертайму, був забитий на четвертій компенсованій хвилині, а його автором став Гіоргос Анцулас.
У додатковому часі ГІК забив переможний м'яч, автором якого на 93 хвилині став Хостікка.
Сам по собі камбек вже неймовірний, але є ще один цікавий момент — фіни завдали 57 ударів по воротах суперника, з яких 18 — у площину. У гостей лише три удари та жодного точного.
Таким чином, ГІК вийшов у другий раунд кваліфікації ЛК, де зіграє проти болгарської Арди.
ГІК — Рунавік 5:0 (після д.ч.) (перший матч 0:4)
Голи: Лінгман, 18, Рінг, 53, Хостікка, 79, 93, Анцулас, 90+4.
Вилучення: Несс, 15.