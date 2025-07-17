Поєдинки відбудуться 24 та 31 липня.
Санта-Колома - Борац, ФК Санта-Колома
17 липня 2025, 21:26
Андоррська Санта-Колома у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилася боснійському Борацу (0:2), але пройшла далі за рахунок виїзної перемоги (4:1).
Таким чином, у другому раунді кваліфікації єврокубкового турніру Санта-Колома зіграє проти житомирського Полісся.
Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу.
За підсумками минулого сезону Полісся посіло четверте місце в УПЛ, а Санта-Колома фінішувала третьою в чемпіонаті Андорри.
Раніше повідомлялося, що Шахтар зіграє проти Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.