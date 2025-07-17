Ліга Європи

Поєдинки відбудуться 24 та 31 липня.

Донецький Шахтар у двоматчевій дуелі першого раунду кваліфікації Ліги Європи здолав фінський Ільвес (6:0 та 0:0).

Таким чином, команда Арда Турана вийшла до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти турецького Бешикташа.

Матчі другого відбірного раунду відбудуться 24 та 31 липня. Перший матч пройде у Туреччині.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Бешикташ посів четверте місце у чемпіонаті Туреччини.

Раніше воротар "орлів" заявив, що Бешикташ готовий пройти Шахтар після того, як "гірники" розбили Ільвес у першій грі.