Ліга конференцій

Сподіваємося на успіх української команди.

Головний тренер сербського партизана Срджан Благоєвич поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з Олександрією (перша гра 2:0). Його слова наводить Danas.

"Моя позиція така: незалежно від обставин, настрою чи поточного результату, ми повинні дотримуватися принципів, які заклали з самого початку. Я хотів би бачити сміливий, відважний і зухвалий партизан, який домінує в усіх фазах гри. Це залежить не лише від нас, а й від суперника та його якостей. Очікую, що ми зможемо нав’язати свою гру, будемо розумними і не дозволимо емоціям та підтримці з трибун звести нас із розуму. Наше завдання – впоратися з цим і зробити все правильно.

Ми детально проаналізували перший матч. У нас були труднощі з організацією атак і побудовою гри. Ми допускали моменти біля власних воріт через втрату концентрації та певні обставини. Але завдяки якісній грі в захисті нам вдавалося перехоплювати м’яч і виходити в хороші атаки в перехідній фазі. Саме в таких епізодах ми й забили два голи.

У нас був свій ігровий план, як і в суперника. Наш приніс результат. Ми повинні бути готові до будь-яких варіантів і змін у грі опонента – це частина нашої роботи. Проте я не думаю, що вони кардинально змінять свій підхід. Мета незмінна – пройти до наступного раунду.

Наша мета – крім виходу до наступного раунду, гарантувати собі ще мінімум два єврокубкові матчі цього сезону. Це дуже важливо для наших молодих футболістів. Ідеальний сценарій – перемога в матчі-відповіді та прохід до наступного раунду без жодних санкцій від УЄФА. Таке не часто траплялося раніше. Тому я прошу всіх вболівальників, у яких не сумніваюся, що вони стануть для нас великим поштовхом, максимально сконцентруватися на підтримці гравців. Це найважливіше. Ми хочемо, щоб така ж кількість вболівальників була й на наступному матчі.

Я відчуваю емоційне піднесення і сподіваюся, що це буде справжня хвиля, яка не зупиниться після цього матчу. Це має стати новою ерою функціонування футбольного клубу партизан. Я щиро сподіваюся на це. Впевнений, що найпривабливіше для фанатів – це щире відчуття приналежності гравців до клубу, їхня емоційність, бажання дарувати радість і надію вболівальникам. Фанати це бачать і саме це приваблює їх на стадіон", – заявив Благоєвич.

Раніше головний тренер Олександрії висловився про матч-відповідь з партизаном.