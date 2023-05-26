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Канал Football.ua ділиться найважливішими новинами світового та українського футболу: тут оперативно викладаються цікаві відео із різних матчів.
Не забувайте, що незабаром на нас чекають фінали трьох єврокубкових турнірів — Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
Крім цього любителі футболу чекають на остаточні розв'язки в битвах за чемпіонство, зокрема в Україні, Німеччині, Франції, Португалії та Туреччині.
Також не скрізь відомі остаточні позиції клубів, які борються за виживання в елітних дивізіонах країн, а також тих, хто ще має намір потрапити до єврокубків.
Про це можна оперативно дізнаватися і ділитися своїми думками в нашому каналі Telegram.
Якщо ви є фанатом одного з двох грандів українського футболу, у нас є окремі Telegram-канали присвячені Динамо та Шахтарю.
Також у нас є YouTube-канал, за допомогою якого ви щодня можете бути в курсі найважливіших новин завдяки нашому відеоформату з добіркою найгарячіших новин за останню добу.
Ще один спосіб поділитися з вами цікавими моментами – це наша сторінка в Instagram, де також висвітлюються усі важливі події зі світу футболу.
Крім того, запрошуємо вас підписатися канал iSport.ua, а також окремі канали для любителів баскетболу та кіберспорту.