Club World Ranking продолжает удивлять: Вальверде — лучший тренер мира, Каштру выше Конте, Лампарда и Моуриньо

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В ТОП-100 тренеров мира вошли бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека и нынешний Луиш Каштру.

Издание Club World Ranking составил рейтинг лучших футбольных тренеров мира. На первой строчке расположился Эрнесто Вальверде, который опередил Юргена Клоппа и Марсело Гальярдо.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Эрнесто Вальверде (Барселона)

2. Юрген Клопп (Ливерпуль)

3. Марсело Гальярдо (Ривер Плейт)

4. Маурицио Сарри (Ювентус)

5. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

6. Густаво Альфаро (Бока Хуниорс)

7. Диего Симеоне (Атлетико)

8. Ренато Гаушо (Гремио)

9. Жорже Жезус (Фламенго)

10. Рикардо Ферретти (Тигрес).

Отметим, что на 69-м месте расположился Паулу Фонсека (Рома), а на 89-й строчке — действующий наставник Шахтера Луиш Каштру.

Примечательно, что место в ТОП-100 не нашлось Фрэнку Лампарду (104), Лучано Спаллетти (110), Рафаэлю Бенитесу (118), Хулену Лопетеги (117) и Антонио Конте (128).

Club World Ranking еще более удивил тем, что Жозе Моуриньо находится на 451-й позиции в рейтинге!

Сын Мирчи Луческу Разван занят 49 строчку (ныне тренирует Аль-Хиляль), а экс-наставник киевского Динамо Юрий Семин – 68-ю.

Отметим, что в рейтинге за январь 2019 года экс-тренер Динамо Александр Хацкевич был 44-м, а ныне занимает 241 позицию, вылетев из ТОП-50.