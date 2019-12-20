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Сербский клуб определился с новым тренером.

Бывший полузащитник Интера Деян Станкович близок к назначению на пост нового главного тренера Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны согласовали детали контракта и должны в ближайшее время объявить о начале сотрудничества. На этом посту 41-летний специалист сменит Владана Милоевича.

Станкович является воспитанником Црвены Звезды и начинал карьеру в белградском клубе. До последнего времени экс-игрок сборной Сербии работал с молодежными командами Интера.

На данный момент Црвена Звезда лидирует в чемпионате Сербии, опережая Партизан на 11 очков.

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