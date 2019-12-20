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Football.ua выделяет наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

В большинстве европейских чемпионатов в этот уикенд пройдут последние туры в этом календарном году, и команды уйдут на небольшую паузу. Грядущие выходные обещают подарить поклонникам футбола много интересных и захватывающих поединков. Так, Ливерпуль сыграет с Фламенго в финале клубного чемпионата мира, Ювентус и Лацио разыграют между собой Суперкубок Италии, а в АПЛ Манчестер Сити встретится с Лестером, а Тоттенхэм – с Челси.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами главных поединков приближающихся выходных.

Тоттенхэм – Челси

Воскресенье, 22 декабря, 18:30. Лондон, Тоттенхэм. 18-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Пожалуй, наиболее интересным поединком предстоящего уикенда станет матч между Тоттенхэмом и Челси в лондонском дерби.

Вслед за Манчестер Юнайтед новому тренеру "шпор" Жозе Моуриньо в этом месяце предстоит встретиться с еще одним своим бывшим клубом – Челси. Поединок с "красными дьяволами" завершился для португальского наставника неудачей и первым поражением (1:2) в новом клубе. Однако Тоттенхэм исправился в последующих матчах с Бернли (5:0) и Вулверхэмптоном (2:1) и теперь попытается продолжить победную серию в поединке с командой Фрэнка Лампарда.

В минувшем сезоне команды встречались между собой четыре раза. В АПЛ они обменялись домашними победами, а вот в полуфинале Кубка английской лиги, несмотря на поражение в первом матче, сильнее оказался Челси.

Ливерпуль – Фламенго

Суббота, 21 декабря, 19:30. Доха, Международный стадион Халифа. Финал клубного чемпионата мира.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В эту субботу Ливерпуль получит возможность выиграть второй трофей в текущем сезоне. К триумфу в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и победе в Суперкубке УЕФА "красные" могут добавить титул клубного чемпиона мира, однако для этого им необходимо обыграть бразильский Фламенго.

В полуфинале мирового первенства мерсисайдцы с трудом прошли мексиканский Монтеррей благодаря победному голу в компенсированное время. Фламенго тоже не без проблем одолел аравийский Аль-Хиляль со счетом 3:1.

В предыдущий раз Ливерпуль играл в финале клубного чемпионата мира в 2005 году и встречался с другой бразильской командой – Сан Паулу, но тот финал завершился для "красных" минимальным поражением. Английский клуб имеет возможность реабилитироваться за то поражение, но сделать это ему будет непросто.

Манчестер Сити – Лестер

Суббота, 21 декабря, 19:30. Манчестер, Этихад. 18-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Не менее интересным, чем лондонское дерби, станет поединок на Этихаде, где местный Манчестер Сити примет Лестер. "Горожане" выглядят фаворитом этой встречи, но команда Брендана Роджерса уже доказала неслучайность своего нахождения на второй строчке в турнирной таблице. На данный момент "синие" имеют преимущество над подопечными Пепа Гвардиолы и даже в случае поражения сохранят за собой текущую позицию.

В минувшем сезоне команды встречались дважды и обменялись домашними победами. Лестер победил на своем поле со счетом 2:1, а на выезде уступил с минимальным счетом.

Эвертон – Арсенал

Суббота, 21 декабря, 14:30. Ливерпуль, Гудисон Парк. 18-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Еще одним заслуживающим внимания поединком в 18-м туре АПЛ станет игра между Эвертоном и Арсеналом. "Ириски" и "канониры" переживают не лучший период в своей истории, находясь в середине турнирной таблицы и недавно расставшись с главными тренерами. Оба клуба определились с новыми менеджерами, но вряд ли Карло Анчелотти и Микель Артета успеют занять соответствующие должности до субботнего матча, а потому команды должны вывести на поле временные наставники.

Предыдущий матч между командами в Ливерпуле в апреле этого года завершился минимальной победой Эвертона.

Ювентус – Лацио

Воскресенье, 22 декабря, 18:45. Рияд, Кинг Сауд Юниверсити. 18-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В воскресенье в столице Саудовской Аравии встретятся чемпион минувшего розыгрыша Серии А и обладатель Кубка Италии.

Команды уже играли между собой в начале этого месяца, и тогда победу праздновал римский клуб со счетом 3:1, нанеся "бьянконери" первое поражение в чемпионате. В этом розыгрыше Серии А "орлы" показали себя настоящей третьей силой. На данный момент команда Симоне Индзаги отстает от Юве на шесть очков, но при этом она еще имеет матч в запасе.

Маурицио Сарри попытается реабилитироваться за эту обидную осечку и выиграть первый трофей со "старой синьорой", но сделать это ему будет очень непросто.

Бавария – Вольфсбург

Суббота, 21 декабря, 16:30. Мюнхен, Альянц Арена. 17-й тур Бундеслиги.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В 17-м туре Бундеслиги особого внимания заслуживает матч между Баварией и Вольфсбургом.

Бавария продолжает набирать форму под руководством временного наставника Ханси Флика. "Красные" реабилитировались за два поражения кряду, одержав уверенные победы над Вердером и Фрайбургом. Теперь отставание мюнхенцев от идущих во главе таблицы Лейпцига и Боруссии М составляет всего четыре очка, а преодолеть этот разрыв не кажется такой невыполнимой задачей для команды. Вольфсбург также имеет свои амбиции на этот сезон, хоть "волки" пока не могут похвастаться их успешной реализацией.

Предыдущий поединок между командами в Мюнхене завершился разгромной победой Баварии со счетом 6:0.

Аталанта – Милан

Воскресенье, 22 декабря, 13:30. Бергамо, Адзурри д'Италия. 17-й тур Серии А.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В матче 17-го тура Серии А Аталанта примет на своем поле Милан и попытается исправить свое положение в турнирной таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добились настоящего успеха, выйдя из непростой группы Лиги чемпионов, однако в чемпионате команда идет не так уверенно. В минувшем туре "черно-синие" уступили на выезде Болонье и остались на 6-й строчке. Милан также проходит турнирную дистанцию с переменным успехом, но в последнее время "россонери" удалось относительно улучшить результаты.

В последнем матче между командами в феврале этого года сильнее оказался Милан, который победил на выезде со счетом 3:1. Смогут ли "красно-черные" повторить свой успех в этом поединке?

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