Легенда сборной Уругвая начнет тренерскую карьеру в чемпионате своей родной страны.
Диего Форлан, ФК Пеньяроль
20 декабря 2019, 19:40
Бывший нападающий мадридского Атлетико Диего Форлан возглавил один из грандов чемпионата Уругвая Пеньяроль, за который он выступал в качестве футболиста.
Для легендарного форварда этот пост станет дебютным в карьере. До этого Форлан не имел опыта работы на тренерском мостике.
В турнирной таблице уругвайского первенства Пеньяроль занимает вторую позицию после 15 туров, имея в своем активе 34 очка.
Напомним, что Диего Форлан повесит бутсы на гвоздь в августе 2019 года. Больше всего уругваец известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, мадридский Атлетико и Вильярреал.
Также Форлан стал лучшим игроком чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Уругвая заняла четвертое место.
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