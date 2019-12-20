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Легенда сборной Уругвая начнет тренерскую карьеру в чемпионате своей родной страны.

Бывший нападающий мадридского Атлетико Диего Форлан возглавил один из грандов чемпионата Уругвая Пеньяроль, за который он выступал в качестве футболиста.

Для легендарного форварда этот пост станет дебютным в карьере. До этого Форлан не имел опыта работы на тренерском мостике.

В турнирной таблице уругвайского первенства Пеньяроль занимает вторую позицию после 15 туров, имея в своем активе 34 очка.

Напомним, что Диего Форлан повесит бутсы на гвоздь в августе 2019 года. Больше всего уругваец известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, мадридский Атлетико и Вильярреал.

Также Форлан стал лучшим игроком чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Уругвая заняла четвертое место.

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