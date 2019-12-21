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В поединке за третье место чемпионата мира среди клубов сильнее оказался Монтеррей.

Перед главным поединком чемпионата мира среди клубов, состоялся разогрев в виде поединка за бронзовые медали турнира.

В этом матче сошлись две, как показал матч, равные команды. В основное время матча соперники забили по два гола в ворота друг друга и победителя определяли в серии послематчевых пенальти.

Первые четыре пенальти были точными (забили и звезды — Гомис и Джовинко),а первых, кто промазал, стал Карлос Эдуардо из Аль-Хиляля. Мексиканцы не смогли забить свой четвертый удар, но аравийцы тут же не реализовали пятый. Точку поставил Луис Карденас.

Монтеррей (Мексика) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Артуро Гонсалес, 55, Меса, 60 — Карлос Эдуардо, 35, Гомис, 66.

Монтеррей: Карденас — Гутьеррес, Басанта, Васкес, Лайюн — Артуро Гонсалес (Медина, 85), Джонатан Гонсалес - Меса, Урретавискайя, Мехия (Писарро, 72) - Сальдивар (Фунес, 68).

Аль-Хиляль: Аль-Маюф — Аль-Бурейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани - Куэльяр (Бахебри, 63), Отайф (Канно, 74) — Аль-Досари, Джовинко, Карлос Эдуардо - Хрибин (Гомис, 60).

Предупреждения: Урретавискайя, Мехия, Меса.

Серия пенальти

Забили: Дж.Гонсалес, Медина, Фунес, Карденас — Гомис, Джовинко, Чжан Хен Су

На забили: Васкес — Карлос Эдуардо, Канно