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Football.ua объясняет момент, который многих ввел в замешательство.

Завершился финал клубного чемпионата мира, по итогам которого Ливерпуль обыграл Фламенго в дополнительное время и забрал в свою копилку очередной трофей.

Победа в этом турнире стала первой в истории мерсисайдцев, однако больше обсуждений все-таки вызвал спорный эпизод с отмененным пенальти в заключительные минуты второго тайма.

После просмотра видеоповтора стало понятно, что никакого одиннадцатиметрового нет. Рафинья сфолил на Мане за пределами штрафной зоны, а судья отменил пенальти и назначил свободный удар. Football.ua объясняет, почему рефери принял правильное решение.

Видео эпизода:

После просмотра повтора не может быть никаких сомнений, что указать на точку в данной ситуации было бы ошибкой со стороны судьи. Хорошо, тогда почему арбитр вместо того, чтобы назначить штрафной, разрешил голкиперу Фламенго исполнить свободный удар?

Начнем с того, что главный судья встречи может воспользоваться помощью VAR в четырех случаях:

1. Гол/нет гола.

2. Пенальти/нет пенальти.

3. Прямая красная карточка (но не вторая желтая карточка).

4. Ошибочная идентификация (когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).

В эпизоде с возможным одиннадцатиметровым рефери может принять только два решения после просмотра видеоповтора — был пенальти или его не было. Даже если футболист (в данном случае Рафинья) нарушал правила за пределами штрафной, арбитр, воспользовавшись помощью VAR, должен назначить свободный удар, поэтому его решение является абсолютно правильным.

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