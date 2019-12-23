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Деян Станкович официально объявлен главным тренером Црвены Звезды.

С 23 декабря 2019 года Деян Станкович начал работу в качестве главного тренера Црвены Звезды — сообщил официальный сайт чемпиона Сербии.

"Я счастлив! – прокомментировал свое назначение 41-летний специалист. – Я понимаю, что будет трудно, но в мире не бывает легкой работы, если ты выполняешь свои обязанности ответственно. Не могу дождаться, когда приступлю к работе, о которой полтора месяца назад я даже не мечтал!"

Станкович, сыгравший 114 официальных матчей в составе Црвены Звезды (38 голов), выступал также за Лацио (208 матчей во всех турнирах, 33 гола) и Интер (326, 42). Его тренерский опыт ограничивается ролью ассистента главного тренера Удинезе (сезон-2014/2015) и Интера (2015/2016).

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