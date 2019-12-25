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Испанский полузащитник прокомментировал свое будущее.

Дани Ольмо дал ясно понять, что собирается поменять клубную прописку в скором времени.

"Прошлое лето было идеальным моментом, чтобы сделать следующий шаг. В конце концов, этого не произошло, и я сказал, что был все равно счастлив, потому что хотел играть в Лиге чемпионов.

Я думаю, что мой этап в Динамо закончился. Хочу сделать следующий шаг, чтобы продолжать прогрессировать", — приводит слова Дани Ольмо AS.

Напомним, что сам полузащитник ранее допускал возможность того, что он вернется в Барселону.