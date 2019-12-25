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Защитник Ливерпуля уступил только бывшему игроку сборной Черногории.

По информации OptaJean, обладатель второго места в голосовании за Золотой мяч 2019 года Вирджил ван Дейк, входит в тройку лучших футболистов по проценту выигранных дуэлей в защите за последние 10 лет.

На счету нидерландского центрбека 958 выигранных единоборств из 1307 (73,3%). Он занимает второе место. Лидирует в рейтинге черногорец Марко Баша, который в бытность выступлений за Лилль (2011-2017) совершил 764 удачных отбора из 1022 (74,8%).

В тройку также входит и капитан ПСЖ Тиаго Силва, который вступал в борьбу 1871 раз и выходил из неё победителем 1327 (70,9%).

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