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Украинский защитник провел все 90 минут в поединке против Зюлте-Варегема.

Защитник Эдуард Соболь появился в стартовом составе Брюгге на матч 21-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегема.

Украинец провел на поле все 90 минут и помог своему клубу разгромить соперника со счетом 4:0. Кроме того, Соболь записал на свой счет результативную передачу в моменте с последним голом.

В компенсированное время второго тайма Эдуард подключился к атаке на левом фланге, отдал точный пас на Вормера, который без проблем расстрелял ворота Зюлте.

Таким образом, Соболь провел в этом сезоне 17 матчей в бельгийском первенстве, в которых отдал два ассиста.

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