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Испанец не планирует менять клуб.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отклонил предложения от ряда клубом из МЛС, информирует издание Mundo Deportivo.

В подписании опытного хавбека перед началом сезона были заинтересованы Лос-Анджелес Гэлакси, Сиэтл Саундерс и Интер Майами. Однако 35-летний игрок доволен своим положением в японском клубе и не планирует покидать его до истечения контракта в 2021 году.

В минувшем сезоне Иньеста отыграл 24 поединка в футболке Виссел Кобе, отличившись семью и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Иньесты был заинтересован Эстудиантес, но он также ответил отказом на предложение аргентинского клуба.

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