Испанец не планирует менять клуб.
Андрес Иньеста, Getty Images
29 декабря 2019, 07:45
Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отклонил предложения от ряда клубом из МЛС, информирует издание Mundo Deportivo.
В подписании опытного хавбека перед началом сезона были заинтересованы Лос-Анджелес Гэлакси, Сиэтл Саундерс и Интер Майами. Однако 35-летний игрок доволен своим положением в японском клубе и не планирует покидать его до истечения контракта в 2021 году.
В минувшем сезоне Иньеста отыграл 24 поединка в футболке Виссел Кобе, отличившись семью и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Иньесты был заинтересован Эстудиантес, но он также ответил отказом на предложение аргентинского клуба.
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