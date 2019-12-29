Испанец присоединился к Вегалта Сендай.
Исаак Куэнка, Getty Images
29 декабря 2019, 12:21
Полузащитник Саган Тосу Исаак Куэнка перешел в Веталта Сендай, сообщает официальный сайт японского клуба.
Детали контракта испанского вингера с новым клубом остаются неизвестными.
Куэнка перешел в Саган Тосу в январе 2019-го на правах свободного агента. В минувшем сезоне воспитанник Барселоны провел 32 поединка, отличившись шестью голами.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Японии Веталта Сендай финишировал на 11-й строчке.
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