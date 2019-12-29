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Испанец присоединился к Вегалта Сендай.

Полузащитник Саган Тосу Исаак Куэнка перешел в Веталта Сендай, сообщает официальный сайт японского клуба.

Детали контракта испанского вингера с новым клубом остаются неизвестными.

Куэнка перешел в Саган Тосу в январе 2019-го на правах свободного агента. В минувшем сезоне воспитанник Барселоны провел 32 поединка, отличившись шестью голами.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Японии Веталта Сендай финишировал на 11-й строчке.

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