Другое

Хорватский форвард покинул Ювентус и присоединился к клубу из Катара.

Нападающий Марио Манджукич расторг контракт с Ювентусом по обоюдному согласию и перешел на правах свободного агента в катарский Аль-Духаил.

33-летний хорват уже прилетел в Азию, где был представлен в качестве нового игрока своего клуба.

"Я готовлюсь к началу новой главы в своей футбольной карьере с одним из крупнейших клубов Азии. Буду работать с моими новыми товарищами по команде, чтобы помочь команде достичь ее целей", — приводит слова Манджукича пресс-служба Аль-Духаила.

Стоит отметить, что Марио Манджукич остался без футбола после прихода Маурицио Сарри в Ювентус, так и не сыграв ни одного матча в этом сезоне.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.