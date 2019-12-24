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Хорватский нападающий перебрался в чемпионат Катара.

Марио Манджукич стал игроком катарского Аль-Духаила, сообщил официальный твиттер аккаунт клуба.

Хорватский нападающий долго не мог прийти к соглашению с Аль-Духаилом относительно условий контракта. Суммы не разглашаются, но переход оценивался в пять миллионов евро.

Марио Манджукич остался без футбола после прихода Маурицио Сарри в Ювентус, так и не сыграв ни одного матча в этом сезоне.

Аль-Духаил является лидером чемпионата Катара, опережая ближайшего соперника на четыре балла.

33-летнего хорвата также связывали с трансфером в Манчестер Юнайтед, но "красные дьяволы" остановились на кандидатуре Холанда.