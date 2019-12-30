Другое

Представляем итоговый список лучших бомбардиров европейских чемпионатов в 2019 году.

Футбольный 2019 год в высших дивизионах европейских чемпионатов можно считать завершенным (остался один матч в чемпионате Израиля и пять в Уэльсе).

Потому, следует подвести его итоги и разобраться. кто же стал лучшим бомбардиром уходящего года.

Как раньше и сообщалось, Роберт Левандовски опередил ближайших преследователей и с 54 голами стал лучшим в 2019 году. Второе место занял Лео Месси, на счету которого ровно 50 мячей. Киллиан Мбаппе удержал третью строчку, на которую претендовал Рахим Стерлинг, но англичанину не хватило двух мячей в ворота Вулверхэмптона, чтобы догнать соперника.

Список всех игроков, которые в 2019 году забили больше 30 мячей за клубы и сборные.

54 гола в 58 матчах: Роберт Левандовски (Бавария и сборная Польши)

50 голов в 58 матчах: Лионель Месси (Барселона и Аргентина)

44 гола в 49 матчах: Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен и Франция)

43 гола в 63 матчах: Рахим Стерлинг (Манчестер Сити и Англия)

40 голов в 55 матчах: Альфредо Морелос (Рейнджерс и Колумбия)

39 голов в 50 матчах: Криштиану Роналду (Ювентус и Португалия)

36 голов в 46 матчах: Андраж Шпорар (Слован Братислава и Словения)

36 голов в 47 матчах: Гарри Кейн (Тоттенхэм и Англия)

35 голов в 45 матчах: Эрик Сорга (Флора и Эстония)

35 голов в 50 матчах: Серхио Агуэро (Манчестер Сити и Аргентина)

35 голов в 50 матчах: Карим Бензема (Реал)

35 гола в 63 матчах: Садьо Мане (Ливерпуль и Сенегал)

32 гол в 62 матчах: Душан Тадич (Аякс и Сербия)

31 гол в 44 матчах: Камиль Вильчек (Брондбю)

31 гол в 47 матчах: Тимо Вернер (РБ Лейпциг и Германия)

31 гол в 54 матчах: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал и Габон)

31 гол в 55 матчах: Бруну Фернандеш (Спортинг и Португалия)