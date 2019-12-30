Представляем итоговый список лучших бомбардиров европейских чемпионатов в 2019 году.
Роберт Левандовски, getty images
30 декабря 2019, 16:48
Футбольный 2019 год в высших дивизионах европейских чемпионатов можно считать завершенным (остался один матч в чемпионате Израиля и пять в Уэльсе).
Потому, следует подвести его итоги и разобраться. кто же стал лучшим бомбардиром уходящего года.
Как раньше и сообщалось, Роберт Левандовски опередил ближайших преследователей и с 54 голами стал лучшим в 2019 году. Второе место занял Лео Месси, на счету которого ровно 50 мячей. Киллиан Мбаппе удержал третью строчку, на которую претендовал Рахим Стерлинг, но англичанину не хватило двух мячей в ворота Вулверхэмптона, чтобы догнать соперника.
Список всех игроков, которые в 2019 году забили больше 30 мячей за клубы и сборные.
54 гола в 58 матчах: Роберт Левандовски (Бавария и сборная Польши)
50 голов в 58 матчах: Лионель Месси (Барселона и Аргентина)
44 гола в 49 матчах: Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен и Франция)
43 гола в 63 матчах: Рахим Стерлинг (Манчестер Сити и Англия)
40 голов в 55 матчах: Альфредо Морелос (Рейнджерс и Колумбия)
39 голов в 50 матчах: Криштиану Роналду (Ювентус и Португалия)
36 голов в 46 матчах: Андраж Шпорар (Слован Братислава и Словения)
36 голов в 47 матчах: Гарри Кейн (Тоттенхэм и Англия)
35 голов в 45 матчах: Эрик Сорга (Флора и Эстония)
35 голов в 50 матчах: Серхио Агуэро (Манчестер Сити и Аргентина)
35 голов в 50 матчах: Карим Бензема (Реал)
35 гола в 63 матчах: Садьо Мане (Ливерпуль и Сенегал)
32 гол в 62 матчах: Душан Тадич (Аякс и Сербия)
31 гол в 44 матчах: Камиль Вильчек (Брондбю)
31 гол в 47 матчах: Тимо Вернер (РБ Лейпциг и Германия)
31 гол в 54 матчах: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал и Габон)
31 гол в 55 матчах: Бруну Фернандеш (Спортинг и Португалия)