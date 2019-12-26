Германия

На счету нападающего Баварии и сборной Польши 54 гола в уходящем году.

С 1 января 2019 года Роберт Левандовски за 54 матча в составе Баварии и сборной Польши забил 58 мячей и стал лучшим бомбардиром за календарный год — сообщает Marca.

Вторым стал Лионель Месси, на счету которого 50 голов в 58-ми играх за Барселону и Аргентину. Третьим пока идет Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) — 44 гола в 49-ти матчах, однако его еще может обойти Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия), на счету которого 41 мяч, но его команда до Нового года еще проведет два матча: с Вулверхэмптоном 27 декабря и с Шеффилд Юнайтед 29 декабря.

За последние годы лишь дважды удавалось нарушить бомбардирскую гегемонию Месси и Криштиану Роналду: в 2009 году это сделал Эдин Джеко, а в 2017-м — Харри Кейн. И вот теперь это удалось Левандовски.

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