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Европейские звезды помогли клубу обыграть Касиму Антлерс.

Виссел Кобе стал обладателем Кубка Японии, обыграв в финале Касиму Антлерс со счетом 2:0. Голом в составе "коров" отличился Нориаки Фудзимото, а еще один мяч в свои ворота отправил защитник Томоя Инукаи.

В составе Виссел Кобе на поле выступали бывшие футболисты Барселоны Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Вермален, а также немецкий нападающий Лукаш Подольски.

Клуб Виссел Кобе был основан в 1966 году, однако этот трофей стал первым в его истории.

Стоить отметить, что этот матч стал последим в карьере для Давид Вильи. Испанец анонсировал завершение карьеры футболиста еще в середине ноября.

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