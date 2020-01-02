Нидерландец может оказаться в чемпионате Китая.
ДЖОВАННИ ВАН БРОНКХОРСТ, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 17:17
Джованни ван Бронкхорст в ближайшее время может стать тренером Гуанчжоу Фули, сообщает AD.
Примечательно, что бывший тренер Фейеноорда имеет все шансы возглавить китайский клуб, который сотрудничает с Аяксом.
Ранее ван Бронкхорст присоединился к холдингу, который владеет Манчестер Сити, и может в будущем заменить Гвардиолу.
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