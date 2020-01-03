Другое

Фланговый защитник Эмилиано Инсуа продолжит карьеру в МЛС.

Официальный сайт Лос-Анджелес Гэлакси сообщил, что клуб заполучил в свой состав Эмилиано Инсуа.

Подробности соглашения между 30-летним футболистом и американской командой не сообщаются.

С 2015 года Инсуа выступал в Штутгарте, а в нынешнем сезоне провел шесть матчей во второй Бундеслиге.

Отметим, что с 2007 и по 2011 год аргентинец выступал за Ливерпуль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.