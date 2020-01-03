Украинец сменил УПЛ на чемпионат Венгрии.
Артем Фаворов (справа), Фото: Академия Пушкаша
03 января 2020, 10:46
Полузащитник черниговской Десны Артем Фаворов продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
Академия Пушкаша, которая занимает четвертое место в венгерском первенстве, подписала с украинским хавбеком контракт на два года.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Фаворов провел 16 поединков, в которых он отличился одним голом. 25-летний футболист выступал за Десну с января 2018 года.
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