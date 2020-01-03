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Украинец сменил УПЛ на чемпионат Венгрии.

Полузащитник черниговской Десны Артем Фаворов продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Академия Пушкаша, которая занимает четвертое место в венгерском первенстве, подписала с украинским хавбеком контракт на два года.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Фаворов провел 16 поединков, в которых он отличился одним голом. 25-летний футболист выступал за Десну с января 2018 года.

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