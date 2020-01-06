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Экс-полузащитнику сборной Германии и Челси осталось только пройти медосмотр.

Немецкий хавбек Марко Марин согласовал контракт с Аль-Ахли из Джидды, сообщил клуб из Саудовской Аравии в Твиттере.

Для завершения трансфера из Црвены Звезды немцу осталось только пройти медосмотр в новом клубе. Предполагается, что Аль-Ахли заплатит за Марко 3 млн евро.

На протяжении карьеры Марко Марин выступал за Боруссию М, Вердер, Челси, Севилью, Фиорентину, Андерлехт, Трабзонспор, Олимпиакос и вышеупомянутую Црвену Звезду. Также на его счету 16 матчей и 1 гол за национальную сборную Германии.

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