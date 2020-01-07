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    07 января 2020, 00:19

    Андерлехт намерен расстаться с Макаренко и еще 23 футболистами

    Бельгийский клуб ожидает серьезная чистка состава в ближайшие трансферные окна.

    ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES
    ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES 07 января 2020, 00:19

    Евгений Макаренко с большой долей вероятности покинет Андерлехт, сообщает HLN.

    По информации источника, клуб не рассчитывает на 28-летнего футболиста.

    Кроме того, Андерлехт в ближайшие трансферные окна постарается расстаться еще с 23 футболистами, помимо Макаренко.

    Дело в том, что бельгийская команда рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость и заработать средства. Среди всех потенциальных 24 футболистов присутствуют и 11 арендованных игроков.

    В текущем сезоне Макаренко ни разу не сыграл за Андерлехт, лишь трижды оказавшись в заявке команды. 

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