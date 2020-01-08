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Портал Football Index составил символическую команду игроков старше 30 лет, которые выступают в Европе.

Лео Месси также тут

Лео Месси также тут

Издание Squawka с помощью портала Football Index составил символическую команду из лучших игроков, которые достигли 30-летнего возраста.

Сборная составлена, основываясь на значении каждого игрока в Football Index.

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ)

Защитники: Александар Коларов (Рома), Серхио Рамос (Реал), Тимм Клозе (Норвич), Хорди Альба (Барселона)

Полузащитники: Месут Озил (Арсенал), Тони Кроос (Реал), Алехандро Гомес (Аталанта)

Нападающий: Гарет Бэйл (Реал), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал)

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