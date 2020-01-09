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Портал WhoScored опубликовал список лучших игроков тинейджеров в ТОП-5 чемпионатах.

Лучшая средняя оценка среди всех игроков ТОП-5 чемпионатов Европы, которым еще не исполнилось 20 лет, у вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо (7,79).

Лучшим тинейджером Серии А является новичок Ювентуса Деян Кулусевски, выступающий на правах аренды за Парму, его оценка равна 7,12.

Такой же средний балл у Эдуардо Камавинги (Ренн), который является лучшим в данной категории в чемпионате Франции.

Ферран Торрес (Валенсия / 6,81) и Брендон Уильямс (Манчестер Юнайтед / 6,63) – наиболее высоко оцененные юные футболисты чемпионатов Испании и Англии.

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