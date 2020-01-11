Японский нападающий поставил подпись под новым соглашением с клубом.
Кадзуеси Миура, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 12:07
Кадзуеси Миура продлил контракт с Йокогамой до конца 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом, 52-летний японский нападающий проведет 35 сезон в своей карьере.
В прошлом сезоне Кадзуеси Миура отыграл всего лишь пять поединков в футболке Йокогамы и результативными действиями не отметился.
Напомним, что летом этого года в старте Йокогамы на поле вышли два игрока с суммарным возрастом 93 года.