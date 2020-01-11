Другое

Японский нападающий поставил подпись под новым соглашением с клубом.

Кадзуеси Миура продлил контракт с Йокогамой до конца 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 52-летний японский нападающий проведет 35 сезон в своей карьере.

В прошлом сезоне Кадзуеси Миура отыграл всего лишь пять поединков в футболке Йокогамы и результативными действиями не отметился.

Напомним, что летом этого года в старте Йокогамы на поле вышли два игрока с суммарным возрастом 93 года.