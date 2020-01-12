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Итальянский нападающий не прекращает радовать результативностью.

Чиро Иммобиле забил победный гол в напряженном поединке против Наполи и вышел на первое место в рейтинге Золотой бутсы. Роберт Левандовски, ближайший преследователь итальянца, не сыграет на этих выходных ввиду перерыва в чемпионате Германии.

Чиро Иммобиле (Лацио) – 20 голов – 40 очков

Роберт Левандовски (Бавария) – 19 голов – 38 очков

Тимо Вернер (РБ Лейпциг) – 18 голов – 36 очков

Джейми Варди (Лестер) – 17 голов – 34 очка

Эрик Сорга (Флора Таллинн) – 31 гол – 31 очко.

Количество голов футболистов умножается на коэффициент силы чемпионата: для топ-5 это 2, с 6 по 21 место – 1,5, ниже – 1.

У лучшего снайпера чемпионата Украины Жуниора Мораеса на данный момент 15 голов – 22,5 очка.

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