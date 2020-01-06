Итальянец забил уже 19 голов в 17 матчах Серии А.
Чиро Иммобиле, Getty Images
06 января 2020, 06:30
Форвард Лацио Чиро Иммобиле дублем помог своей команде добыть волевую победу в матче Серии А против Брешии – 2:1. Это позволило ему сравняться с лидером гонки за Золотой бутсой.
Пятерка лидеров:
Роберт Левандовски (Бавария) – 19 голов – 38 очков
Чиро Иммобиле (Лацио) – 19 голов – 38 очков
Тимо Вернер (РБ Лейпциг) – 18 голов – 36 очков
Джейми Варди (Лестер) – 17 голов – 34 очка
Эрик Сорга (Флора Таллинн) – 31 гол – 31 очко.
Количество голов футболистов умножается на коэффициент силы чемпионата: для топ-5 это 2, с 6 по 21 место – 1,5, ниже – 1.
У лучшего снайпера чемпионата Украины Жуниора Мораеса на данный момент 15 голов – 22,5 очка.