Италия

Итальянец забил уже 19 голов в 17 матчах Серии А.

Форвард Лацио Чиро Иммобиле дублем помог своей команде добыть волевую победу в матче Серии А против Брешии – 2:1. Это позволило ему сравняться с лидером гонки за Золотой бутсой.

Пятерка лидеров:

Роберт Левандовски (Бавария) – 19 голов – 38 очков

Чиро Иммобиле (Лацио) – 19 голов – 38 очков

Тимо Вернер (РБ Лейпциг) – 18 голов – 36 очков

Джейми Варди (Лестер) – 17 голов – 34 очка

Эрик Сорга (Флора Таллинн) – 31 гол – 31 очко.

Количество голов футболистов умножается на коэффициент силы чемпионата: для топ-5 это 2, с 6 по 21 место – 1,5, ниже – 1.

У лучшего снайпера чемпионата Украины Жуниора Мораеса на данный момент 15 голов – 22,5 очка.