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Экс-тренер Астаны прокомментировал свою отставку из казахстанского клуба.

Роман Григорчук поделился эмоциями после ухода из Астаны. Украинский специалист будет и дальше переживать за Астану, но нужно двигаться вперед.

"Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с Астаной. В первую очередь, я хотел бы всем пожелать здоровья, и конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше за Астаной, желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.

Какое самое яркое воспоминание? Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола", — приводит слова Григорчука официальный сайт Астаны.

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