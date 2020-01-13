Украинский специалист покинул казахстанский клуб.
Роман Григорчук, фото Астана
13 января 2020, 13:42
Официальный сайт Астаны сообщил, что клуб и главный тренер Роман Григорчук приняли решение не продолжать сотрудничество.
Украинский специалист стал у руля первой команды клуба в середине сезона 2018 года, но в связи с семейными обстоятельствами на некоторое время покинул Астану. Вернулся к выполнению своих обязательств в январе 2019.
В сезоне-2019 Григорчук помог Астане выиграть Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и выйти в групповой раунд Лиги Европы.
Отмечается, что вместе с главным тренером клуб покинули и представители его тренерского штаба — Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
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