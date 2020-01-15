Украинский защитник Евгений Хачериди приступил к тренировкам с клубом из Беларуси.
Евгений Хачериди, фото: Скриншот
15 января 2020, 00:35
Футболисты брестского Динамо вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу.
Напомним, что в конце октября Евгений Хачериди стал игроком белоруской команды, однако его контракт начал действовать с 1 января.
Таким образом, Хачериди провел первое занятие с новым клубом.
Видео:
Отметим, на тренировке также присутствовали Александр Нойок и Артем Милевский.
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