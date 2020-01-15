Другое

Украинский защитник Евгений Хачериди приступил к тренировкам с клубом из Беларуси.

Футболисты брестского Динамо вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу.

Напомним, что в конце октября Евгений Хачериди стал игроком белоруской команды, однако его контракт начал действовать с 1 января.

Таким образом, Хачериди провел первое занятие с новым клубом.

Видео:

Отметим, на тренировке также присутствовали Александр Нойок и Артем Милевский.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.