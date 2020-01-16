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Испанский вингер продолжит карьеру в Австралии.

Бывший полузащитник Атлетика Маркель Сусаета перешел в Мельбурн Сити, сообщает официальный сайт австралийского клуба.

Испанский вингер подписал контракт с клубом до конца сезона-2019/20, покинув Гамба Осака на правах свободного агента.

В составе Гамба Оска Сусаета выступал с сентября 2019 года. В японском клубе 32-летний игрок провел 7 поединков, не отличившись результативными действиями.

На данный момент Мельбурн Сити занимает 2-ю строчку в чемпионате Австралии, отставая от лидирующего Сиднея на 9 очков.

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