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Нападающий Барселоны Лионель Месси занимает лишь 13-е место в списке европейских бомбардиров.

Лучший бомбардир сезона-2018/19 Лионель Месси вряд-ли сможет повторить свой успех в нынешнем, поскольку его отставание от конкурентов уже значительное — сообщает Goal.com.

1. Чиро Иммобиле (Лацио) — 23 гола (46 очков).

2. Тимо Вернер (РБ Лейпциг) — 20 (40).

3. Роберт Левандовски (Бавария) — 19 (38).

4. Джейми Варди (Лестер) — 17 (34).

5-6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) — 15 (30).

5-6. Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург / Борусия Д) — 19 (30).

7-12. Криштиану Роналду (Ювентус) — 14 (28).

7-12. Пьерр-Эмерик Обамеянг (Арсенал) — 14 (28).

7-12. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — 14 (28).

7-12. Ромелу Лукаку (Интер) — 14 (28).

7-12. Виссам Бен Йеддер (Монако) — 14 (28).

7-12. Данни Ингз (Саутгемптон) — 14 (28).

13-16. Лионель Месси (Барселона) — 13 (26).

13-16. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 13 (26).

13-16. Тамми Абрахам (Челси) — 13 (26).

13-16. Жоао Педро (Кальяри) — 13 (26).

17. Шон Вайссман (Вольфсбергер) — 17 (25,5).

Количество голов футболистов умножается на коэффициент силы чемпионата: для топ-5 это 2, с 6 по 21 место – 1,5, ниже – 1.

У лучшего снайпера чемпионата Украины Жуниора Мораеса на данный момент 15 голов – 22,5 очка.

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