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Предлагаем вам "заглянуть в кошелек" футбольных ассоциаций мира.

ФИФА подготовила глобальный отчет по трансферной деятельности всех футбольных ассоциаций мира в 2019. Организация утверждает, что минувший год был очень сложным и насыщенным, а также было зафиксировано несколько рекордных показателей.

ФИФА рассматривала огромное количество критериев трансферной деятельности клубов: количество переходов в определенной ассоциации, а также денежный эквивалент для данных трансферов. Кроме того, отчет демонстрирует баланс каждой из ассоциаций, а также рассказывает о самых популярных маршрутах для переходов у футболистов.

Одним из критериев, которые рассматривала ФИФА, стало количество клубов вовлеченных в трансферную деятельность от каждой ассоциации. Лучшим показателем отметилась Бразилия, где было достигнута планка в 306 клубов. Вторая позиция в мире и первая в Европе досталась Германии, где трансферная деятельность не прошла мимо 144 клубов.

Украина в данном рейтинге делит 21 место вместе с Нидерландами — по 42 клуба. Англия, несмотря на огромное количество дивизионов, ограничилась лишь показателем 128.

Позиция Ассоциация Количество клубо в Процентное изменение

относительно 2018 года 1 Бразилия 306 +21,9% 2 Германия 144 +2,1% 3 Испания 130 +4,8% 4 Англия 128 +6,7% 5 Аргентина 107 +2,7% 6 Франция 97 -2% 7 Португалия 80 0% 10 Италия 69 -2,8% 13 Турция 59 +5,4% 21 Украина 42 0%



Для более четкого понимания природы переходов в каждой из ассоциаций было посчитано количество входящих трансферов. Бразилия вновь заняла вершину рейтинга, а лучшими среди европейцев оказались англичане. Португальцы, которые, казалось, приучили к постоянным продажам своих игроков, заняли третью строчку, опередив Испанию.

Украина, в свою очередь, расположилась на 25 строчке. Наш футбол получил 198 новых игроков в 2019 году, что лишь немногим превысило показатель 2018 года. Наибольший прирост в количестве входящих трансферов получила немецкая ассоциация. Италия, в то же время, вела себя несколько скромнее, чем в прошлом году.

Позиция Ассоциация Количество трансферов Процентное изменение

относительно 2018 года 1 Бразилия 831 +22,7% 2 Англия 694 +6,6% 3 Португалия 654 +18,3% 4 Испания 618 +14,2% 5 Германия 485 +28,3% 6 Франция 417 +15,8% 8 Аргентина 387 +11,2% 10 Италия 375 -3,4% 12 Турция 301 +15,8% 25 Украина 198 +5,3%



Что касается исходящих трансферов, то первые две ассоциации сравнительно с предыдущим рейтингом остались неизменны, а вот третья строчка тут досталась Испании. Хоть португальцы и получили прирост больше четверти, опередить Ла Лигу и компанию им не удалось.

Украина заняла 22 место, отпустив 223 футболиста по итогам минувшего года, что на 17,4% превзошло показатель 2018.

Позиция Ассоциация Количество трансферов Процентное изменение

относительно 2018 года 1 Бразилия 948 +13,9% 2 Англия 874 +6,8% 3 Испания 729 +18% 4 Португалия 627 +28,2% 5 Франция 431 +1,58% 6 Аргентина 536 +0,4% 7 Италия 447 +6,9% 10 Германия 431 +6,9% 16 Турция 249 +6% 22 Украина 223 +17,4%



Ни для кого не секрет, что один переход Немара может с легкостью покрыть всю трансферную активность 2-3 ассоциаций вне ТОП-5 лиг Европы. При такой ситуации куда интереснее смотрится аналогичный анализ, но уже учитывая денежный эквивалент.

Будет странно, если это кого-то удивит, но звание главной транжиры получила ассоциация Англии. Обуславливается это, конечно же, сумасшедшей прибылью, которую получают клубы АПЛ. Что делать с деньгами дальше? Приглашать лучших из лучших. Только вот клубы других ассоциаций отлично чувствуют толстый кошелек и не стесняются просить больше за своих игроков.

Следом за англичанами расположились Испания и Италия, который на двоих потратили порядка двух миллиардов долларов. Несмотря на внушительную сумму у ассоциации Англии, стоит сказать, что потратила она чуть ли на четверть меньше, чем в 2018 году.

Германия и Франция в прошлом году смогли значительно повысить свои траты, почти в 1,5 раза переплюнув показатель 2018 года. Португалия и Турция тоже не оказались в стороне, но их покупки выглядят смешными на фоне оппонентов. Украина в данном рейтинге заняла 22 место, суммарно купив игроков на 36,1 миллиона евро.

Позиция Ассоциация Сумма, миллионы долларов Процентное изменение

относительно 2018 года 1 Англия 1518,7 -22,1% 2 Испания 1286,6 -4,2% 3 Италия 873 +5,2% 4 Германия 686,4 +42,9% 5 Франция 684,2 +47,5% 9 Португалия 180,5 +55,3% 12 Турция 112,3 +73,7% 15 Бразилия 72,5 +32,1% 16 Аргентина 67,1 -24,3% 22 Украина 36,1 -19,5%



В случае с получением прибыли от трансферов особенно выделяются Англия, Франция и Испания. Французы здорово зарабатывают на молодых талантах, которые получают отличную возможность раскрыться в Лиге 1. Англия и Испания же классические представители вершин таких рейтингов.

Несколько удивила Италия. Несмотря на прирост в более чем 2,5 раза, ассоциация расположилась на шестой строчке. Очередной раз нужно обратить внимание, что средний возраст игроков в Италии довольно высок, а потому и зарабатывать на раскрывшихся исполнителях не так просто.

Украина в данном рейтинге оказалась на 25 строчке турнирной таблицы, продав на 35,3 миллиона долларов. Если сравнивать с 2018 годом, то заработали клубы украинской ассоциации значительно меньше.

Однако удивляться нечему, ведь Шахтер еще не раскрыл новых игроков настолько, чтобы заинтересовать ТОП-клубы, а трансферная политика Динамо огорчает. Более скромные клубы не могут существенно повлиять на итоговую сумму.

Позиция Ассоциация Сумма, миллионы долларов Процентное изменение

относительно 2018 года 1 Англия 968,8 +4,3% 2 Франция 935,3 +1,4% 3 Испания 912,8 +1,9% 4 Португалия 564,5 +48,4% 5 Германия 539,7 +1,4% 6 Италия 526,8 +164,2% 7 Нидерланды 406,2 +73,7% 8 Бразилия 371,6 -2,3% 12 Турция 127,5 -12,6% 25 Украина 35,3 -62,4%



Подобная статистика довольно занимательная вещь, но менеджмент клубов, ФИФА и прочих в первую очередь волнует баланс. Для того, чтобы быть успешным на трансферном рынке нужно делать грамотные вложения, которые будут окупаться.

Ввиду телевизионных прав или спонсорских контрактов, некоторые могут позволить себе тратить значительно больше, а для кого-то продажа лидеров — стиль жизни и обязательное условие для существования.

Наилучший баланс довольно ожидаемо имеет португальская ассоциация. Уровень лиги позволяет продавать в ведущие клубы мира, но при этом покупать за очень адекватные деньги. Бразилия же, которая расположилась на втором месте, основной акцент делает на воспитание своих игроков, которые затем оказываются нарасхват в других чемпионатах.

Крайне успешный сезон Аякса на евроарене помог нидерландской ассоциации занять третью строчку. Пусть с более скромной прибылью, но положительный баланс также имеют Австрия, Дания и Уругвай. Украина по итогам 2019 года ушла в небольшой минус — 0,8 миллиона долларов.

Англия и Испания, в свою очередь, на двоих имеют убыток практически в миллиард, а Италия ушла от них не так далеко. Сомневаемся, что вершина и низы данного рейтинга могут как-то удивить. В футболе уже довольно давно устоялось понимание раскладов, кто готов платить за игроков, а кто воспитывать и продавать.

Ассоциация Баланс, миллионы долларов Португалия 384 Бразилия 299 Нидерланды 273,6 Франция 251,1 Аргентина 144,7 Бельгия 113 Австрия 81,4 Дания 47,7 Уруг вай 46,4 Украина -0,8 Германия -146,7 Италия -346,2 Испания -373,8 Англия -549,9



Довольно интересным аспектом также оказались самые популярные векторы миграции игроков. Наверное, все уже привыкли, что Португалия и Нидерланды "спонсируют" других молодыми и талантливыми игроками, однако самым денежным направлением стал переезд из Франции в Англию. Немногим по итогам 2019 года уступил маршрут Англия — Испания.

При этом отметим, что существенный прорыв в отношениях совершили ассоциации Испании и Франции в трансферах в сторону вторых. Такая же ситуация у Испании и с Германией. В 2019 году игроки из испанской ассоциации охотно ехали в другие чемпионаты.

Откуда Куда Сумма, миллионы долларов Процентное изменение

относительно 2018 года Франция Англия 398,1 +26,4% Англия Испания 339 -24,2% Испания Англия 266,9 -28,3% Португалия Испания 261,2 +362,6 Франция Испания 234,2 -33,9% Италия Англия 209,1 -24,2% Германия Англия 209,1 -38,2% Англия Италия 184,7 +165,7% Испания Франция 163,2 +2385,2% Испания Германия 144,2 +400,8%

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