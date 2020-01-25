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Английский нападающий станет полноценным игроком "джерс" летом.

Джермейн Дефо подписал предварительный контракт с Рейнджерс, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Нападающий выступает за "джерс" на правах аренды из Борнмута, срок действия контракта с которым подойдет к концу этим летом. Тогда Дефо сможет подписать полноценное соглашение с Рейнджерс на год.

За 48 игр при Стивене Джеррарде англичанин отметился 24 забитыми голами.

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